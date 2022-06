CALCIO – DANUCCI È IL NUOVO TECNICO

Ciro Danucci è il nuovo allenatore del Brindisi. La trattativa, mai smentita dalla società e trapelata negli ambienti calcistici da giorni, si è conclusa con l’ufficialità arrivata nella serata di ieri: l’ex allenatore di Nardò e Fasano torna al Fanuzzi dopo la sua esperienza da giocatore nella stagione 2014-2015. Questa volta, però, sarà in panchina dove, nonostante la giovane età, si è distinto per ottime doti professionali, idee e risultati. Da qui la chiamata di un club come il Brindisi che, dopo il corteggiamento, ha convinto il tecnico con un progetto serio e ambizioso portato avanti dal presidente Arigliano, dal dg Valentini e dal ds Minguzzi. Dopo gli addii di Dionisio e Di Costanzo in direzione Taranto, il Brindisi si è fatto trovare pronto e si è mosso con grande anticipo per rimpiazzare due grandi artefici della salvezza appena conquistata, lavorando prontamente per trovare queste importanti firme nel minor tempo possibile. Con l’arrivo di Danucci, allora, si può iniziare a fare i conti con le conferme dei primi calciatori, per poi gettarsi sul mercato con l’obiettivo di regalare alla città una squadra di calcio all’altezza delle ambizioni di tutte le parti in causa.

Antonio Solazzo