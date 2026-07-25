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Calcio – Definita l’Area Tecnica del Brindisi FC per la stagione 2026/27

Il Brindisi FC comunica la composizione dell’Area Tecnica della Prima Squadra per la stagione sportiva 2026/2027.
L’incarico di Direttore Sportivo è affidato a Emanuele Righi, mentre Alessandro Taurisano ricoprirà il ruolo di Team Manager. La guida tecnica della squadra sarà affidata a Roberto Taurino, affiancato dall’allenatore in seconda Vittorio Triarico. Completano lo staff tecnico Luigi Nigro, Preparatore dei Portieri, Enrico Villani, Preparatore Atletico, Marzio Cretì, Preparatore Atletico – Recupero Infortuni, e Leonardo Carofiglio, Collaboratore.
La società rivolge a tutti i componenti dell’Area Tecnica i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che competenza, professionalità e spirito di appartenenza rappresenteranno valori fondamentali per affrontare con determinazione la stagione sportiva 2026/2027.

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