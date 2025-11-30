Calcio – Deludente pareggio per il Brindisi

Scialbo e deludente match del Brindisi, in casa, contro un coriaceo Unione Bisceglie, quinta forza del campionato. Termina 0 a 0 la gara del Fanuzzi. Nessuna vera occasione da gol tra le due squadre. Il Brindisi cerca di creare qualcosa di interessante solo nei primi 10 minuti e negli ultimi 15. Per il resto ritmi blandi con la squadra di Ciullo che e’ rimasta bloccata dalla diga alzata dagli ospiti a centrocampo e sulla trequarti. Solo in una azione il Brindisi ha provato a fare gol con Ferrari ma con un tiro non molto preciso. Delusione tra i tifosi per una prova della capolista davvero sottotono. E domenica c’è’ lo scontro diretto per il primo posto in trasferta con Taranto. Un derby ad alta tensione.