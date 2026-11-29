Calcio. Delusione Brindisi. La Palmese sbanca il “Fanuzzi “

Brutto ko interno per il Brindisi di Taurino. La squadra biancazzurra ha perso in casa per 2 a 0 contro una cinica e ben organizzata Palmese. Gara decisa nel primo tempo. Il Brindisi si schiera con Giardino, Zenelaj, Alboni, Caputo, Lobosco, Sanchez k., Paladini, D’Antona, De Angelis, Carretta, Sosa. Brutto primo tempo per il Brindisi che e’ appeso letteralmente in balia dell’avversario. La Palmese ne ha approfittato e con la doppietta di Puntoriere, il secondo gol al 28’ su calcio di rigore, ha meritato il doppio vantaggio all’intervallo. I campani guidano tutto il secondo tempo in inferiorità’ numerica per l’espulsione di Crisci. Nel secondo tempo cani sono stati i tentativi dei biancazzurri di giungere al gol. Il Brindisi sbaglia anche un calcio di rigore con Sanchez. La partita finisce tra la forte delusione dei tifosi biancazzurri, mentre la Palmese brinda ad un successo importante per la sua classifica. Con questo ko il Brindisi viene risucchiato al centro classifica. Che strategie attueranno a questo punto la società’ e il direttore sportivo?