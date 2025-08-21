Calcio – Domani a Palazzo Nervegna la presentazione del Brindisi

Il Brindisi FC è lieto di invitare le autorità locali, gli organi di informazione e tutti i tifosi biancazzurri alla presentazione ufficiale della squadra, domani venerdì 22 Agosto che si terrà presso Palazzo Nervegna alle ore 18.30.Nella suggestiva cornice di uno dei luoghi più rappresentativi della città, verranno svelati la rosa e lo staff tecnico che affronteranno la nuova stagione sportiva. L’evento sarà anche l’occasione per presentare la campagna abbonamenti #stareinsiemeate, simbolo dell’unione e della passione che legano il Brindisi ai suoi tifosi.