Calcio. Domani il Brindisi in casa contro il Bitonto

Esordio interno domani (ore 15.30) del Brindisi di mister Ciullo nel turno infrasettimanale contro il Bitonto. Dopo la vittoria nella prima giornata contro il Galatina, la squadra biancazzurra cercherà’ il bis, davanti ai propri tifosi, per dare seguito alla bella prestazion in terra leccese. Tutti disponibili per il tecnico che in conferenza stampa ha dato risalto alla buona prova offerta domenica scorsa e alla buona tenuta difensiva. Quasi certamente verrà ’ confermata la formazione che ha battuto il Galatina. E, per ritornare al match di domenica scorsa, il Galatina ga ritirato il reclamo che aveva preannunciato per il paventato tesseramento irregolare di Scaringella nelle file biancazzurre. Quindi confermati i tre punti in classifica.