Calcio – Domenica test del Brindisi con il Bitonto

Concluso il periodo di preparazione nel ritiro di San Giovanni in Fiore, il Brindisi FC riprende nel pomeriggio di oggi il programma di allenamenti in vista del primo impegno ufficiale della stagione, domenica 25 agosto alle ore 20.30, nel preliminare di Coppa Italia al “Fanuzzi” con il Sambiase. Il lavoro prosegue fino al 23 agosto sul sintetico del campo comunale “Enzo Mario Citiolo” di San Vito dei Normanni, dove domenica prossima, 18 agosto alle ore 10.30, è in programma un incontro di allenamento congiunto con l’US Bitonto Calcio, formazione allenata da Giacomo Marasciulo che milita nel campionato di Eccellenza pugliese, nuovo test che permetterà a mister Alessandro Monticciolo di verificare lo stato complessivo della squadra in vista dell’esordio ufficiale. L’ingresso è libero