SS Brindisi FC comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Ciro Danucci ed il suo vice Marco Perrone. L’allenamento di domani verrà diretto dal tecnico della Primavera.

A Mister Danucci e al suo vice Perrone i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera ed un sincero ringraziamento per l’impegno sin qui profuso. La promozione in Serie C ottenuta dopo 33 anni di assenza rimarrà incisa per sempre nella storia del club adriatico.