CALCIO – “ESTRA” SPONSOR DEL BRINDISI!

FC Brindisi ed Estra insieme per la S.S. 2023/2024

FC Brindisi è lieta di annunciare la partnership con Estra, che accompagnerà i biancazzurri per la Stagione

Sportiva 2023/2024. La collaborazione verrà presentata lunedì pomeriggio alle ore 17 in conferenza stampa

presso Palazzo Nervegna di Via Duomo 15 alla presenza del Presidente Daniele Arigliano, del

Vicepresidente Damiano Pozzessere e del Direttore Generale Pierluigi Valentini. In rappresentanza di

Estra interverrà il direttore commerciale Antonino Azzarello che, per l’occasione, ha voluto sottolineare

che “sostenere lo sport è da sempre una prerogativa di Estra e supportare i territori che esprimono realtà

giovanili impegnate in attività sportive emergenti, è per noi una priorità e motivo di orgoglio. FC Brindisi

sarà protagonista, per la stagione calcistica 2023/2024, del Campionato Nazionale di Serie C (Lega Pro) ed è

nostro intendimento supportare i biancazzurri durante tutto il campionato. Ci auguriamo una stagione

proficua di meritati successi .”

Il Gruppo Estra, con oltre 774.000 clienti gas e energia elettrica e ricavi totali per 843,0 milioni di euro nel

2018, è uno dei principali operatori nel settore dell’energia in Italia, con una presenza di particolare rilievo

nel Centro Italia. Il Gruppo opera a livello nazionale, attraverso le società controllate e con oltre 700

dipendenti, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia, ed è attivo in

particolare, nei seguenti settori:

distribuzione e vendita di gas naturale;

vendita di energia elettrica;

trading di gas;

telecomunicazioni e cablaggio in fibra ottica;

produzione di energia da fonti rinnovabili;

efficienza energetica;

gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

Crescere costantemente puntando su nuovi servizi integrati di alta qualità è l’obiettivo di Estra. E’ nel

sostegno concreto ad attività culturali, associazioni ed eventi sportivi e alla realizzazione di opere pubbliche

che migliorano la vita dei cittadini, che emerge la costante attenzione di Estra al mantenimento

dell’identità territoriale. In particolare il binomio sport e impresa rappresenta un elemento fondamentale

nelle strategie di comunicazione del Gruppo Estra che punta sulla comunione di valori tra l’azienda e lo

sport: spirito di gruppo, gioco di squadra, responsabilità e correttezza. A partire dal settore giovanile fino ai

massimi livelli e nelle discipline più disparate: dal rugby al nuoto, dal calcio alla scherma, dall’hockey alla

pallacanestro, dal tennis al ciclismo fino all’atletica leggera. Allo sport Estra dedica anche un premio

giornalistico nazionale: “Estra per lo Sport: raccontare le buone notizie”. Si tratta di un riconoscimento per i

giornalisti che mettono in luce lo sport come agenzia educativa e come strumento di responsabilità sociale

e crescita per il territorio. Il Premio ha come oggetto l’individuazione dei migliori articoli e/o servizi di

giornalismo sportivo in cui venga messo in luce il valore di promozione sociale e di agenzia educativa dello

sport, attraverso l’affermazione dei suoi migliori valori.