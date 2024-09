Calcio femminile – La Nitor giocherà le prime partite a San Vito

L’A.S.D. Nitor comunica che la gara d’esordio della nostra squadra nel campionato di Serie C si svolgerà presso il Campo Sportivo Comunale “Enzo Mario Citiolo” di San Vito dei Normanni (BR), anziché allo Stadio Comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi.

Questa decisione è stata presa a causa del diverso numero di squadre che compongono la nostra Serie C Girone C (15) ed il campionato di Serie D Girone H, che disputerà il Brindisi FC (18), con la conseguenza di una non perfetta alternanza nell’utilizzo del campo tra le due società.

Il regolamento prevede, infatti, che, in caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo da gioco, la Serie D maschile abbia la priorità sulla Serie C femminile, e le attività lavorative o scolastiche che spesso coinvolgono le atlete e i dirigenti avrebbero reso impossibile lo spostamento delle nostre gare in giorni diversi dalla domenica, anche e soprattutto per le squadre ospiti.

Questione analoga si porrà anche per le successive tre gare casalinghe e per quella del 12 gennaio, per le quali verrà comunicata in seguito la soluzione individuata.

L’esordio allo Stadio Comunale “Franco Fanuzzi” è, quindi, rimandato al 10 novembre, ma nel frattempo invitiamo tutti a seguire la squadra in questa nuova sede temporanea, con la certezza che il vostro supporto sarà fondamentale per affrontare al meglio queste sfide.