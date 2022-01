CALCIO – FINALMENTE ENTRA LUICE IN CASA DEL BRINDISI. IN CORSA PER LA SALVEZZA

Il Brindisi non si ferma e trova una grandissima vittoria casalinga contro il Francavilla in Sinni. Al Fanuzzi termina 2-1 per gli uomini di Di Costanzo, autori di una straordinaria prestazione che porta altri tre punti nella classifica dei biancazzurri: il secondo successo di fila dopo quello dello scontro diretto con il Matino, ora, rilancia il Brindisi in ottica salvezza, traguardo perfettamente “alla portata” anche e soprattutto grazie a prestazioni di questo livello. È un Brindisi di cuore e di grinta quello sceso in campo oggi con il solito 4-4-2: Cervellera tra i pali, Spinelli (al secondo gol consecutivo) e Alfano centrali di difesa con Laneve e il recuperato Romano sulle corsie laterali. Galdean e Zappacosta sono inamovibili a centrocampo, reparto completato da Triarico e Silvestro larghi, quasi a supporto degli attaccanti Trové e Lopez.

Il Francavilla è padrone dei primi quindici minuti e prova a impensierire i padroni di casa con scambi veloci e possesso palla: dopo l’avvio difficile, però, il Brindisi reagisce di gran carattere e sfiora il vantaggio con Zappacosta, ma il suo colpo di testa su cross di Laneve termina alto. Minuto 36, il Brindisi passa in vantaggio: calcio d’angolo battuto in area da Triarico, sbuca Lopez che con un bolide al volo buca Prisco e trova il suo primo gol con la maglia con la V. Brindisi 1, Francavilla 0. La rete galvanizza i padroni di casa ed è ancora Lopez, nel recupero, a sfiorare il raddoppio: lancio dalla difesa, l’attaccante recupera metri in velocità e con uno stop di petto si impossessa del pallone ma, da posizione defilata, fa la barba al palo. La ripresa si apre con la stessa trama registrata nei primi 45 minuti: il Brindisi ci prova, crea e viene premiata dalla rete del 2-0 firmata da Spinelli sugli sviluppi di un altro calcio d’angolo battuto da Triarico. A questo punto prevale la stanchezza e i lucani dimezzano le distanze grazie a Polichetti che è abile a sfruttare un vuoto difensivo del Brindisi su palla inattiva dopo una bella parata di Cervellera. Dopo il 2-1 il Francavilla ci prova ma non riesce a pareggiare: i padroni di casa si stringono in difesa, si rivoluziona in mezzo al campo aumentando i centimetri in difesa e riesce ad arrivare al triplice fischio finale dopo sei minuti di recupero, non senza affanni e difficoltà. Il Brindisi trova una importante vittoria e si prepara a un’altra settimana impegnativa che la vedrà protagonista mercoledì sul campo del Bitonto e poi domenica di nuovo al Fanuzzi contro una Nocerina in grande crisi.

Antonio Solazzo