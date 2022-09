CALCIO – FINISCE IN PARITÀ TRA GRAVINA E BRINDISI

Termina 1-1 il match tra Gravina e Brindisi, valido per la terza giornata del campionato di Serie D, girone H. Allo stadio ‘Vicino’ succede tutto nel secondo tempo, dopo quarantacinque minuti scialbi nella prima frazione: la formazione brindisina, dopo essere passata in vantaggio grazie a una rete del solito Di Piazza, si fa beffare al minuto novantatré da una rete di Lauria che nel recupero fissa il risultato sulla definitiva parità. Terzo gol stagionale in tre partite per Matteo Di Piazza che, sempre da subentrante, continua a mettere la sua firma sul tabellino dei marcatori. Questa volta, però, il Brindisi non riesce a reggere fino al triplice fischio e torna da Gravina con un ‘solo’ punto.

Mister Danucci conferma schieramento e uomini visti nella convincente vittoria interna contro il Bitonto: è 4-2-3-1 con Vismara in porta, Esposito e Valenti sulle corsie laterali e Sirri e Baldan al centro a completare il pacchetto arretrato, Zampa e Cancelli sono i due interni di centrocampo mentre D’Anna, Palumbo e Dammacco agiscono sulla trequarti alle spalle dell’unica punta Santoro. La prima frazione di gioco è molto equilibrata, il Brindisi prova a imporre il suo ritmo e crea la migliore occasione per sbloccare la partita: alla mezz’ora Santoro, innescato perfettamente da un filtrante di Dammacco, conclude in diagonale ma il suo tiro è centrale ed è respinto da Mascolo. Nel secondo tempo gli ospiti sfiorano il gol al minuto cinquanta con Baldan che, sugli sviluppi di un corner battuto dal solito Dammacco, impatta di testa tutto solo ma il pallone termina clamorosamente fuori dallo specchio a portiere già battuto. Al minuto sessantadue arriva la sostituzione che sblocca la partita: Ciro Danucci sceglie di alzare il baricentro della squadra con l’inserimento in campo di Matteo Di Piazza al posto di D’Anna. L’ex attaccante di Lecce e Catania ci mette poco più di quattro minuti a timbrare il cartellino, per la terza volta in stagione da subentrato: Valente arriva sulla linea di fondo e mette in area un cross straordinario sul quale arriva proprio il numero nove biancazzurro che con uno stacco sontuoso batte Mascolo e gonfia la rete. Gravina 0, Brindisi 1. In pieno recupero, però, arriva la beffa per i biancazzurri perché Lauria trova il gol dell’1-1 che ‘costringe’ le due squadre a dividersi la posta in palio. In classifica il Brindisi raggiunge quota sette punti e insegue il battistrada Casarano (vittorioso 1-2 contro il fanalino di coda Lavello) a punteggio pieno, con lo scontro diretto del ‘Fanuzzi’ alle porte.

Antonio Solazzo

(foto Gianni Di Campi)