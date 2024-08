Calcio – Finito il ritiro del Brindisi con il primo test

La nota con le dichiarazioni del tecnico del Brindisi FC, Alessandro Monticciolo, al termine dell’allenamento congiunto con il Sambiase, che si è svolto stamani sul terreno dello stadio “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore, ultimo atto del ritiro precampionato della compagine biancazzurra. Il programma degli allenamenti riprende venerdì 16 agosto allo stadio comunale di San Vito dei Normanni, dove la squadra lavorerà fino a venerdì 23 agosto. L’incontro di questa mattina si è concluso 1-1 con reti tutte nel primo tempo: al 37’ per il Brindisi Marcheggiani, il pari calabrese al 41’ con Zerbo su calcio di rigore.

«Buono il primo tempo, nel secondo abbiamo fatto più fatica – ha detto a fine allenamento l’allenatore del Brindisi FC, Alessandro Monticciolo –. Abbiamo svolto una preparazione con carichi importanti, quindi occorre raccogliere segnali positivi oggi per cominciare a ragionare in ottica di stagione, con la prima ufficiale di Coppa Italia tra poco più di dieci giorni. Sono soddisfatto del lavoro fatto in ritiro, abbiamo osservato un timing serrato tra sedute atletiche e focus tecnico-tattici con i ragazzi che sono entrati subito nella parte. Oggi incassiamo feedback positivi da questa sgambata estiva e continuiamo nel solco del perfezionamento di alcune dinamiche in campo e della condizione complessiva di squadra. Un plauso ai tifosi che hanno raggiunto oggi la sede del ritiro, ennesima dimostrazione di un clima che non può che motivare tutto l’ambiente e fare bene alla squadra: lasciamo San Giovanni in Fiore con la consapevolezza di aver messo nelle gambe un bel pezzo di strada».