CALCIO – GEMELLAGGIO TRA ASD ORLANDINI E FAIRPLAY SCHOOL LATINA

Il 10 ottobre 2022, una data da ricordare. Si, certo, una data che deve rimanere nella memoria dell’ASD Gigi Orlandini ma non solo. Nella giornata di ieri una delegazione della nostra societa’, nelle persone fisiche di Gigi Orlandini e il Direttore Generale Mimmo Ligorio, si e’ recata in quel di Latina (Lazio), presso il centro sportivo Helsinky, per sancire il gemellaggio con una scuola calcio speciale, una scuola calcio di invincibili, la FairPlay School Latina (https://fairplay.school https://www.facebook.com/fairplaylatina ). Cosi’ detto puo’ sembrare retorica, esagerazione e invece no. La FairPlay School Latina e’ una scuola calcio che va al di sopra delle aspettative, e’ una scuola calcio inclusiva, equa e gratuita. Una scuola calcio quasi unica nel suo genere, in Italia sono presenti solo poche organizzazioni di questo tipo. Inclusiva perche’ accoglie al suo interno ragazzi con particolari tematiche familiari, ragazzi meno fortunati con problematiche fisiche evidenti. Equa perche’ non c’e’ alcuna distinzione tra gli iscritti, tutti hanno le stesse opportunita’ tutti giocano nello stesso spazio, tutti vengono seguiti con la stessa attenzione. Gratuita, parola poco associabile ad una scuola calcio, perche’ nessun genitore spende un euro per l’attivita’ del proprio ragazzo. La FairPlay School Latina e’nata da un idea di Luza Zavatti, ex calciatore dilettante, e Marco Ghirotto, allenatore qualificato Uefa B. Chi sono i due fondatori? Il primo e’ un ragazzone che 11 anni fa, a causa di un incidente, ha subito l’amputazione di una gamba; il secondo e’ un esperto signore da panchina calcistica con una spiccata propensione al sociale. L’incontro tra questi due uomini ha dato i natali a questo straordinario movimento. Ieri l’ASD Gigi Orlandini ha partecipato ad una festa anche se festa non era. Era un giorno d’allenamento come tanti ma l’allegria, la gioia, la contentezza di tutti i ragazzi, genitori compresi, e’ stata coinvolgente e unica facendo vivere sensazioni completamente diverse dal solito. Partecipazione, aggregazione, spirito di collaborazione, tutti ingredienti che non e’ per nulla facile trovare in ambienti come le scuole calcio o simili. All’interno del rettangolo di gioco ragazzi di qualsiasi eta’ normodotati e non ad eseguire esercizi. Personale professionista (OSS, fisioterapisti ecc.) ad assistere specificamente i piccoli sportivi con particolari difficolta’, allenatori qualificati a dirigere gli allenamenti senza distinzione di eta’ o caratteristiche, i collaboratori pronti ad intervenire quando necessario, un organizzazione efficace ed efficiente alimentata da una volonta’ sociale di alto livello. L’ASD Gigi Orlandini e’ fiera di aver stretto gemellaggio con la FairPlay School Latina, e’ fiera di aver potuto contribuire, con la sola presenza del nostro Gigi, alla contentezza di coloro che ieri erano sul campo. La formula del gemellaggio prevede, oltre ad eventuali scambi di visite quando possibile, l’organizzazione di due eventi socio-sportivi dimostrativi da svolgersi nella sede di Latina e nella sede di Mesagne all’interno della stagione calcistica 2022/23. Scambio di idee, confronto, metodologie ed occasioni per poter imparare ed insegnare. Tutti possono fare sport, tutti possono fare tutto, le differenze non esistono non sono muri invalicabili, dobbiamo solo adattarci per fare cio’ che ci piace.