Calcio – Il 22 gennaio si recupera Brindisi-Andria

La sfida di campionato tra Brindisi FC e Fidelis Andria, valida per la diciannovesima giornata del girone H di Serie D, rinviata domenica scorsa a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco, è stata riprogrammata per mercoledì 22 gennaio alle ore 16:00 presso lo stadio comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi, come stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti.

I biglietti già acquistati per la gara rimangono validi per il recupero. Coloro che non potranno assistere all’incontro avranno diritto a un accesso gratuito per un’altra partita casalinga del Brindisi, da scegliere tra quelle in programma fino al termine della stagione.

A breve saranno forniti i dettagli relativi alla riapertura della prevendita, incluse le modalità e gli orari per l’acquisto dei ticket. Le richieste di accredito dovranno essere inviate alla società entro le ore 18:00 di lunedì 20 gennaio agli indirizzi accrediti@brindisifc.com e, da parte dei rappresentanti degli organi d’informazione, ufficiostampa@brindisifc.com.