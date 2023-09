CALCIO – IL BOMBER GALANO IN BIANCOAZZURRO!

È tutto vero: Cristian Galano è un nuovo calciatore del Brindisi. La società biancazzurra, scatenata sul mercato, ha ufficializzato questa sera l’acquisto dell’attaccante classe 1991 con all’attivo oltre 200 presenze in Serie B: dopo la firma di Ganz, il Brindisi è tornato sul mercato per regalare alla piazza un grande colpo in grado di alzare l’asticella della competitività. Dotato di un gran mancino, Galano può ricoprire tutti i ruoli sulla trequarti ma preferisce allargarsi sulla destra per rientrare e calciare in porta grazie alla sua grande tecnica mista all’esperienza. Si tratta di un vero colpo da novanta messo a segno dal club del presidente Daniele Arigliano che, innesto dopo innesto, ha messo a disposizione del tecnico Ciro Danucci un organico competitivo e in linea con l’obiettivo stagionale della salvezza.

Il comunicato del club: “SS Brindisi FC comunica di aver tesserato Cristian Galano, attaccante classe 1991 che in carriera ha vestito le maglie di Bari, Vicenza, Foggia, Gubbio e Pescara. In carriera Galano vanta oltre 300 presenze in Serie B, vincendo un campionato cadetto e due campionati di Serie C collezionando sin qui 94 reti in 455 presenze. Il calciatore si legherà al club biancazzurro sino al 30 Giugno 2024. Il sodalizio adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra”.

Antonio Solazzo