Calcio. Il Brindisi a pochi passi dalla retrocessione

Ormai non ci sono più speranze. Solo la matematica non da’ giudizio definitivo. Il Brindisi perdendo per 2 a 0 in trasferta sul campo della forte Nocerina, ha messo più di un piede e mezzo in Eccellenza, per una retrocessione annunciata gia’ ad inizio di anno.Uno per tempo i gol dei campani. Il primo e’ stato messo a segno da Felleca alla mezz’ora del primo tempo. Il secondo al 35’ della ripresa da Addessi. Ora si tornerà’ in campo dopo Pasqua, domenica 27 aprile, in trasferta contro il Manfredonia.