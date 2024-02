Calcio. Il Brindisi affonda a Benevento. Fischi e contestazioni

Ancora una sconfitta per il Brindisi di mister Roselli è ancora penultimo posto in classifica. La formazione biancazzurra, pur rinnovata col mercato invernale, ha fatto poco sul campo del forte Benevento perdendo per 2 a 0. La gara si risolve nei primi 25 minuti con la doppietta dei padroni di casa ad opera di Larini e Starita. Il solo Bunino ha provato a far qualcosa in attacco ma in due occasioni create ha trovato un formidabile portiere di casa. Lo stesso Paleari nega il gol a Bagatti. Troppo poco per impensierire il Benevento. Alla fine forti contestazioni del pubblico brindisino all’indirizzo della società. Domenica, match interno contro il Latina.