Calcio. Il Brindisi ancora senza vittorie. Pari col Martina

Brindisi ancora a secco di vittorie nel campionato di serie D e se non si tira in porta difficile aggiudicarsi qualche gara. Oggi, nel turno infrasettimanale valido per l’ottava giornata, scontro salvezza in casa del Martina Franca. È’ terminata 0 a 0 ed e’ un punto che e’ anche troppo per questo Brindisi. Partita scialba e a tratti noiosa nel primo tempo, senza occasioni da gol su entrambi i lati. Nella ripresa, i ritmi sono un po’ più solleciti, soprattutto per merito dei tarantini, che sprecano 3-4 occasioni chiare e ghiotte, molto facili da trasformare in rete. Brindisi e Martina in ogni caso confermano di.vivere un periodo di stagione non felice e questo scontro diretto per la salvezza è’ stata una fedele testimonianza. Per i biancazzurri di Ragno ora si fa davvero dura la risalita, a partire dal tentativo di azzerare velocemente là penalizzazione. La squadra, che e’ a 13 lunghezze dalla zona salvezza, tira poco verso la porta e in tal modo diventa impossibile vincere qualche gara. Dopo otto turni, solo quattro pareggi. Domenica prossima, dura trasferta di 35 Km in casa della ex capolista Virtus Francavilla.