Calcio – Il Brindisi annuncia l’arrivo di Ganfornina

Il Brindisi FC è lieto di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista spagnolo Francisco “Fran” Pérez Ganfornina, classe 1996, che vestirà la maglia biancazzurra nella stagione sportiva 2026/2027 .Centrocampista dinamico e duttile, Ganfornina vanta un percorso di rilievo tra Spagna e Italia. Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, ha militato nel Real Madrid Castilla prima di approdare nel calcio italiano, dove ha indossato, tra le altre, le maglie di Martina, Casarano, Team Altamura ed Heraclea, distinguendosi per tecnica, visione di gioco e versatilità tattica. Con il suo arrivo, il Brindisi FC aggiunge al proprio centrocampo un calciatore di esperienza e valore, pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra.