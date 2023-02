CALCIO – IL BRINDISI BATTE 1 – 0 LA NOCERINA

Il Brindisi batte 1-0 la Nocerina e torna a credere alla promozione. È la seconda vittoria consecutiva per la formazione allenata da mister Ciro Danucci: i biancazzurri rialzano la testa dopo un periodo complesso sotto il profilo dei risultati e rosicchiano due punti alla capolista Cavese (fermata 1-1 al Curlo di Fasano). Decide l’incontro il gol di Alex Sirri all’inizio della ripresa. La partita del Fanuzzi, disputata a porte chiuse su provvedimento ministeriale in seguito agli scontri tra le tifoserie in occasione della gara di andata, non è la migliore sotto il piano del gioco e delle occasioni, ma il Brindisi si dimostra solido e in grado di soffrire con ordine nei venti minuti finali anche grazie alle sostituzioni operate dal tecnico. Dopo un primo tempo soporifero, i padroni di casa iniziano la ripresa con un piglio differente e passano in vantaggio al minuto nove: calcio d’angolo battuto da Felleca che trova Sirri pronto a sbucare al centro dell’area per un tap-in sotto misura. Dopo l’1-0, il Brindisi sfiora il raddoppio in più di una occasione ma non trova il guizzo giusto per chiudere le ostilità, concedendo alla Nocerina più occasioni per uscire dal Fanuzzi con un punto. Dopo sei minuti di recupero (e di sofferenza), la squadra può festeggiare la seconda vittoria consecutiva, fondamentale per restare aggrappata al treno promozione. Domenica ci sarà un altro appuntamento casalingo, questa volta contro l’Altamura, per la terza finale di quest’ultima parte di campionato.

Antonio Solazzo

(foto Andrea Baldassarre)