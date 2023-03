CALCIO – IL BRINDISI BATTE IL MATERA E CONTINUA A SOGNARE

Il Brindisi batte il Matera (1-0) e continua a sognare la promozione. È Malik Opoola il man of the match dell’anticipo serale della ventisettesima giornata del campionato di Serie D, girone H: il giovane attaccante classe 2004 trova il suo settimo sigillo stagionale (che gli vale il titolo di capocannoniere momentaneo) e regala agli oltre tremila spettatori del Fanuzzi una notte da sogno. Atmosfera d’altri tempi sugli spalti dello stadio di via Benedetto Brin che, per l’occasione, ritrova una fantastica cornice di pubblico. Danucci sceglie gli stessi undici vittoriosi in terra campana contro l’Afragolese a eccezione di Felleca e Sirri che prendono il posto di Diouf e Baldan: dopo un primo tempo arrembante e ricco di occasioni, nella ripresa le occasioni calano complice anche un Matera vivace e coriaceo. Serve una straordinaria azione per sbloccare e decidere le ostilità: al settantesimo il subentrato Dammacco serve in profondità Opoola che a tu per tu con Suma gonfia la rete e fa esplodere la gioia dei presenti. La rete del baby attaccante biancazzurro vale il quarto successo nelle ultime cinque giornate, con tredici punti su quindici disponibili per un ruolino di marcia da promozione: con questi numeri il Brindisi continua a crederci e mette pressione alle avversarie impegnate domani. Tra tre giorni, poi, andrà in scena il super derby del Puttilli di Barletta, valido per uno scontro diretto dal sapore di Serie C.

Antonio Solazzo

foto Andrea Baldassarre