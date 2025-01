Calcio. Il Brindisi beffato nel recupero

Sconfitta del Brindisi che fa tanto male si biancazzurri. La squadra di Ragno ha perso in trasferta per 3 a 2 contro l’Acerrana. Il ko si materializza nei minuti di recupero con il Brindisi in vantaggio per 2 a 1 con la doppietta di Rajkovic. Poi al 45’ c’è’ il pareggio dei padroni di casa. Tre minuti dopo arriva il gol della vittoria dell’Acerrana su calcio di rigore trasformato da Laringe. Sconforto negli spogliatoi del Brindisi per una sconfitta immeritata, anche se nel secondo tempo i ragazzi di Ragno hanno fatto davvero poco. Ora la rimonta e’ davvero molto ardua. Si torna in campo mercoledì in casa per il recupero contro l’Andria, gara non disputata domenica scorsa per le cattive condizioni meteo.