CALCIO – IL BRINDISI CHIUDE LA STAGIONE CON UNA VITTORIA

Il Brindisi si congeda da questa pazza stagione con una vittoria. Termina con un rocambolesco 3-4 la partita contro il Matino, ultima giornata del campionato di Serie D girone H: i biancazzurri, al termine di novanta minuti incredibili, ottengono l’intera posta in palio e chiudono il 2021-2022 al decimo posto in classifica a quota 49 punti. È un vero e proprio miracolo sportivo quello firmato da tutti gli interpreti dalle parti di Via Benedetto Brin, a partire dal presidente Arigliano fino ai ragazzi allenati da Nello Di Costanzo che, fin dal suo arrivo, ha rivoluzionato l’ambiente macinando consensi e vittorie, fino a raggiungere il clamoroso (e per certi versi insperato) traguardo della salvezza.

Il Brindisi scende in campo con un 3-5-2 con Cavalli tra i pali, Stranieri, Esposito e Spinelli in difesa, Galdean, Triarico e Silvestro interni di centrocampo con i giovani Morleo e Colaci a tutta fascia e, a completare l’undici titolare, gli attaccanti Badje e Lopez. Nel primo tempo succede letteralmente di tutto: il Matino, fanalino di coda e retrocesso in Eccellenza, passa in vantaggio al ventiseiesimo con Palmisano, ma l’1-0 resiste solamente due minuti perché Morleo pareggia subito i conti. Passano altri due minuti e il Brindisi la ribalta grazie al gol di Lopez, ma anche l’1-2 non resiste moltissimo. Morra e Palmisano stravolgono ulteriormente il parziale e firmano il nuovo contro sorpasso in soli sei minuti (dal trentottesimo al quarantaquattresimo). È un clamoroso 3-2 il risultato al termine della prima frazione di gioco. Nella ripresa i biancazzurri non mollano e, con grande voglia, si rendono protagonisti dell’ennesimo colpo di scena di questa partita e, più in generale, di questa stagione. Silvestro trova il pareggio al minuto sessantasei e, infine, ci pensa Galdean a regalare i tre punti agli ospiti grazie alla rete del definitivo 3-4 realizzata al minuto settantotto. Si conclude così, quindi, una stagione incredibile, dalle due facce. Dopo il disastroso avvio dei giovanissimi ragazzi allenati da Chianese, la società ha rimediato agli iniziali errori di inesperienza e ha compiuto una grande impresa dal punto di vista sportivo: l’anno prossimo sarà ancora Serie D, ma con ambizioni completamente diverse. Finito il calcio giocato si può infatti iniziare a programmare i prossimi piani per restituire alla città di Brindisi un campionato all’altezza delle aspettative.

Antonio Solazzo