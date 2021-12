CALCIO – IL BRINDISI CHIUDE L’ANNO CON UN PAREGGIO

Termina con un pareggio il difficilissimo 2021 del Brindisi calcio. Mariglianese e Brindisi si fermano sull’1-1 allo stadio Santa Maria delle Grazie di Marigliano: al vantaggio iniziale biancazzurro firmato dal nuovo arrivato Morleo, replica Aracri allo scadere del primo tempo su un bellissimo calcio di punizione che beffa Cervellera e porta le due squadre a spartirsi un punto a testa. Resta invariato il distacco dalla zona play-out con la formazione di mister Di Costanzo che dovrà recuperare il match contro il Cerignola rinviato a data da destinarsi per l’emergenza Covid che ha colpito la formazione gialloblu.

Il Brindisi rivoluziona il suo undici di partenza e sceglie Cervellera tra i pali, Spinelli e Rekik sugli esterni di difesa con Moi e Alfano al centro, Galdean e Zappacosta interni di centrocampo con Silvestro e Morleo sulle fasce a supporto di Badje e Trovè scelti come attaccanti. La partenza degli ospiti è concreta e importante e, come spesso accaduto nelle ultime uscite, porta alla rete del vantaggio: dopo nove minuti Morleo, servito splendido assist di Badje, bagna il suo esordio con gol e sblocca il match. La Mariglianese prova a reagire ma il Brindisi riesce a controllare e a rischiare molto poco, ma Aracri al minuto quaranta trova l’angolino con uno splendido missile calciato da punizione che buca Cervellera per l’1-1 definitivo. Il Brindisi raggiunge quota nove punti in classifica e, dopo le feste, sarà impegnato al Fanuzzi nella prima partita del nuovo anno contro il Matino in uno scontro diretto importantissimo per il proseguo del campionato.

Antonio Solazzo