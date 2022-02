CALCIO – IL BRINDISI CONQUISTA 3 PUNTI IMPORTANTI

Il Brindisi vince nel finale e conquista tre punti importantissimi per la lotta salvezza. Termina 1-0 il match contro il Molfetta: decide una rete di Badje nei minuti conclusivi di una partita intensa e che sembrava propendere per il pareggio ma che la formazione biancazzurra è riuscita a fare sua con grande voglia e sfruttando una situazione di superiorità numerica. Secondo successo consecutivo per gli uomini allenati da Di Costanzo che, dopo la trasferta di Rotonda, replicano al Fanuzzi e riaccendono l’entusiasmo dei suoi tifosi.

4-4-2 per il Brindisi: tra i pali Cavalli, linea difensiva formata da Spinelli e Stranieri al centro e da Romano e Majore sulle fasce, Galdean e Triarico sono gli interni di centrocampo con Morleo e Silvestro sugli esterni a supporto delle punte Meneses e Badje. Il primo tempo scivola via senza particolari occasioni: è di Galdean dopo 10 minuti la prima vera conclusione della partita, ma il suo tiro al volo da fuori si spegne fuori non di molto. Il Molfetta risponde con un buon possesso di palla e alzando il baricentro e, nei minuti conclusivi, si rende pericoloso prima con Giambuzzi e poi grazie a un rimpallo nell’area piccola da cui scaturisce un gol non convalidato per posizione di fuorigioco. Il secondo tempo inizia con l’espulsione a De Gol per somma di ammonizioni dopo quindici minuti: sopra di un uomo, il Brindisi prova ad alzare il ritmo per pressare gli avversari, ma il Molfetta riesce a chiudere gli spazi. Al minuto 27’ Badje tira improvvisamente da fuori e impegna Viola che mette in calcio d’angolo. Il Fanuzzi trattiene il fiato pochi minuti più tardi quando Spinelli rischia l’autogol per un fraintendimento con Cavalli, ma il pallone termina in calcio d’angolo. Il gol che decide l’incontro arriva al 44’: Zappacosta allarga a sinistra per Lopez che crossa in area dove arriva di testa Badje che gonfia la rete e regala la gioia dei tre punti a tutti i presenti sugli spalti. Prossimo impegno per il Brindisi domenica prossima in casa del San Giorgio per un altro importante scontro diretto.

Antonio Solazzo