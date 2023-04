CALCIO – IL BRINDISI DELLE MERAVIGLIE BATTE ANCHE IL FASANO

Il Brindisi non vuole davvero fermarsi più e, davanti a seimila spettatori, annichilisce il Fasano con un netto 3-0. Lo stadio Fanuzzi, in occasione dell’anticipo della ventinovesima giornata del campionato di Serie D girone H, rimette lo smoking e accoglie il pubblico delle grandissime occasioni: record stagionale di presenze per il Brindisi che ritrova finalmente è definitivamente i suoi tifosi e festeggia (nel suggestivo scenario notturno) la quarta vittoria consecutiva, la sesta nelle ultime sette giornate (diciannove punti su ventuno disponibili). La gara si sblocca al diciannovesimo minuto con Dammacco che raccoglie un pallone vagante all’interno dell’area di rigore, guarda la porta e gonfia la rete con un destro all’incrocio che vale l’1-0. Esplosione di gioia al Fanuzzi e prosegue il buon momento del numero dieci biancazzurro, apparso completamente recuperato dopo il difficile momento caratterizzato da errori e infortuni. Gli altri due gol arrivano nella ripresa: al cinquantasettesimo ci pensa il solito Opoola a raddoppiare con un bel cross di testa su straordinario assist di Maltese, poi nel primo dei quattro minuti di recupero concessi dal direttore di gara arriva il 3-0 con Di Modugno che calcia in porta da posizione defilata e approfitta di una sfortunata deviazione di Farinola che spiazza Ceka e mette il punto esclamativo sul match. Il Brindisi continua a sognare, mette pressione alla Cavese e alimenta le sue speranze di promozione: con un pubblico completamente ritrovato e con uno stato di forma così impressionante, la città non può smettere di crederci.

Antonio Solazzo

(foto Andrea Baldassarre)