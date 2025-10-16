Calcio. Il Brindisi e’ fuori dalla Coppa Italia. Il Taranto vince al Fanuzzi

Dopo l’illusione di aver superato il turno di Coppa Italia di Eccellenza per la mancata presenza del Taranto nel match di ritorno, il Brindisi si ritrova fuori dalla competizione. Il Taranto, dopo che il ricorso contro lo 0 a 3 a tavolino di 20 giorni fa era stato accettato, ha superato sul campo il Brindisi nel match di oggi , al Fanuzzi, per 1 a 0. All’andata, a settembre finì in parità, 0 a 0.

Queste le formazioni iniziali. Brindisi: Antonino; Lanzolla, Cauteruccio, Mancarella; Benvenga, Langone, Scoppa, Melillo, Carpineti; Burzio, Ferrari. All: Ciullo

Taranto: De Simone, Hadsiosmanovic, Delvino, Brunetti, De Rosa, Souare, Marino, Di Paoloantonio, Monetti, Imoh, Vukoja. All: Danucci.

Nel Brindisi partono dalla panchina i due bomber Saraniti e Scaringella. Primi minuti in cui il Brindisi di Ciullo ha preso più spazi sul campo, producendo più manovra offensiva. I biancazzurri arrivano a concludere verso la porta ospite in tre occasioni ma i tiri da lontano sono risultati con scarsa mira. Ma al 16’ c’è’ il vantaggio degli jonici con Imoh, il cui tiro da pochi passi dalla porta e’ stato deviato da Lanzolla nella propria porta in fase di tentativo di rinvio. Praticamente un’autorete. Al 24’ la reazione dei padroni di casa si concretizza con un tiro da fuori area di Burzio che si spegne di pochissimo sul fondo. Al 32’ il Taranto sfiora il raddoppio con Soure che si vede ribattere sulla linea di porta il tiro dal portiere biancazzurro. Nella ripresa Ciullo al quarto d’ora fa entrare i due attaccanti Saraniti e Scaringella al posto di Ferrari e Mancarella. Un Brindisi quindi molto offensivo con tre attaccanti sul terreno di gioco. A metà ripresa la partita si innervosisce con scaramucce tra giocatori e tra le panchine. Occasione per il pareggio del Brindisi al 35’ ma Bernaola dall’altezza del dischetto tira alto sulla traversa. Ultimi minuti in inferiorità numerica per il

Brindisi per l’espulsione di capitan Lanzolla per doppia ammonizione. Non succede altro e il Brindisi fallisce il primo obiettivo stagionale. Ora resta al campionato per provare a ricucire lo svantaggio proprio dalla capolista Taranto. Domenica match esterno col Massafra.