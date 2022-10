CALCIO – IL BRINDISI È TORNATO ALLA VITTORIA!

Il Brindisi torna alla vittoria dopo due risultati negativi consecutivi in trasferta e si rilancia al secondo posto in classifica. Termina 2-1 per la formazione biancazzurra il big match contro l’Afragolese, valido per la nona giornata del campionato di Serie D, girone H: decidono l’incontro le reti (una per tempo) di Dammacco su rigore e, dopo il momentaneo pari di Cerone, di Zampa allo scadere. Dopo i gol subiti in pieno recupero contro Gravina, Casarano e Altamura, per la prima volta in stagione il Brindisi strappa un importantissimo successo proprio nei minuti finali che permette, così, di riprendere il proprio cammino.

Mister Danucci deve rinunciare a Santoro per un problema muscolare accusato durante la rifinitura e sceglie Dammacco da “falso 9” con Malaccari confermato dal primo minuto: confermato, per il resto, lo stesso undici “tipo” con Vismara tra i pali, Esposito, Baldan, Sirri e Valenti in difesa, Zampa e Cancelli interni di centrocampo con D’Anna, Malaccari e Palumbo sulla trequarti davanti a Dammacco a svariare in questa insolita posizione. L’Afragolese parte fortissima e sorprende il Brindisi con un pressing altissimo e quasi asfissiante nei primi dieci minuti, ma sono i biancazzurri a passare in vantaggio: minuto venticinque, Malaccari lancia Dammacco che parte sul filo del fuorigioco, controlla e salta l’estremo difensore ospite Provitolo, costretto a commettere fallo da rigore che gli costa anche l’ammonizione. Dal dischetto si presenta lo stesso Dammacco che, dopo l’errore di Nocera, trasforma con una conclusione bassa e centrale per la rete dell’1-0. La reazione dei campani non si fa attendere e, al minuto trentuno, porta al gol del pareggio su un altro calcio piazzato: bella punizione battuta dal limite dell’area dall’ex Cerone che, dopo una breve rincorsa, insacca alle spalle di un Vismara immobile trovando un buco nella barriera brindisina. 1-1 e tutto da rifare dopo mezz’ora di una partita bella e intensa da ambo i lati. Da questo momento, però, la prima frazione si incattivisce e porta cartellini gialli e tante proteste soprattutto dei padroni di casa. Nella ripresa i ritmi si abbassano e ne risente lo spettacolo. Succede tutto nei minuti finali: al quarantunesimo è miracoloso Vismara sulla girata a botta sicura di Longo a pochi metri dalla porta. Nel primo dei sei minuti di recupero, poi, il Brindisi passa in vantaggio e trova il gol della vittoria: primo calcio d’angolo biancazzurro battuto dal neo entrato Mancarella che trova al centro dell’area Zampa che controlla e conclude in porta realizzando il 2-1 che regala i tre punti alla formazione di mister Danucci. Domenica prossima il Brindisi andrà a Matera per la decima giornata con l’obiettivo di continuare a inseguire la capolista Cavese, distante solo due punti.

Antonio Solazzo

(foto di Simona Di Maria)