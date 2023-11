CALCIO – IL BRINDISI ESCE DALLA COPPA ITALIA

Calcio. Il Brindisi esce anche dalla Coppa Italia

Perdendo con onore per 1 a contro il forte Crotone, il Brindisi di Danucci esce dalla Coppa Italia di serie C. La rete dei calabresi, giunta a meta primo tempo, porta la firma di Pannitteri. Il Brindisi si e’ schierato con le srcondee linee stante le assenze di Valenti, Galano, Cappelletti, Malaccari, Bunino, Nicolao e e Mazia. Ora le attenzioni si concentrano sul campionato. Il Brindisi, nel prossimo turno, affronter√† in casa la corazzata Avellino.