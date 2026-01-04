Calcio. Il Brindisi esordisce con un successo nel 2026

Facile vittoria del Brindisi in casa contro il Campi per 3 a 0. Una vittoria che lancia la squadra di Ciullo, pur non disputando la miglior partita, verso il consolidamento del secondo posto in classifica. Successo anche della capolista Bisceglie. Il Canosa terzo in classifica e’ molto attardato, a 7 punti dal Brindisi. I padroni di casa passano in vantaggio con un autogol dei difensori ospiti. Ancora il forte Sanchez in gol allo scadere del primo tempo per il 2 a 0. Sul finale del secondo tempo tris di Mangialardi. Domenica prossima per il Brindisi trasferta a Ugento.