CALCIO – IL BRINDISI ESPUGNA LO STADIO DI FRANCAVILLA IN SINNI

Il Brindisi espugna lo stadio Fittipaldi di Francavilla in Sinni e si regala un esordio col botto. Buona la prima per la formazione biancazzurra che vince per 0-2 e rispetta l’attesa e le aspettative dei cento tifosi giunti in Basilicata: decidono l’incontro le reti (una per tempo) di Dammacco su rigore e del subentrato Di Piazza che, con esperienza, mette il sigillo sulla partita nei minuti conclusivi. Mister Danucci sceglie un 4-2-3-1 con Vismara tra i pali, Baldan e Sirri al centro della difesa con Valenti ed Esposito sulla fasce a completare il pacchetto arretrato. Gli interni di centrocampo sono Zampa e Cancelli mentre sulla trequarti, a supporto dell’unica punta Santoro, ci sono D’Anna, Dammacco e Stauciuc. Sono diverse, insomma, le novità (tra recuperi e scelte tecniche) rispetto alla sconfitta della scorsa settimana contro il Fasano nel primo turno della Coppa Italia. I padroni di casa partono meglio e impegnano Vismara con una ottima conclusione dal limite dell’area di rigore, ma è il Brindisi a passare in vantaggio al minuto numero nove: al primo affondo D’Anna si accentra, entra in area e viene steso dal difensore avversario proprio sotto gli occhi del direttore di gara che non ha dubbi e concede il penalty trasformato con freddezza da Dammacco che spiazza Maione per la rete dello 0-1. Il Francavilla prova a rispondere senza troppa precisione e protesta al minuto venticinque per un presunto contatto in area tra Vismara e Nolé, ma per l’arbitro è tutto regolare. Il Brindisi amministra e sfiora il raddoppio dieci minuti più tardi con D’Anna che riceve un ottimo pallone messo al centro da Dammacco ma la conclusione dell’ex attaccante del Bitonto è debole e viene respinta, a portiere battuto, sulla linea. I minuti conclusivi della prima frazione sono caratterizzati da stanchezza e imprecisione e, senza recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi. All’inizio della ripresa i ritmi si alzano perché la formazione lucana va alla ricerca della rete del pareggio, ma gli ospiti continuano a controllare lo 0-1 rallentando i ritmi: girandola di cambi per Ciro Danucci che, a turno, richiama Stauciuc, Dammacco, Santoro e D’Anna (crampi per lui) per inserire velocità e forza fresca con Minaj, Bittaye, Di Piazza e Triarico. Nel finale il Brindisi chiude i conti proprio con il neo entrato Di Piazza (pezzo da novanta del calciomercato brindisino) che si inserisce, sfrutta l’uscita dell’estremo difensore ospite, lo salta e conclude con un sinistro chirurgico che gonfia la rete per lo 0-2. Il raddoppio spezza le gambe ai padroni di casa che risentono del contraccolpo psicologico e si arrendono dopo sei minuti di recupero. Prima del triplice fischio Di Piazza, con un’azione fotocopia, sigla la sua doppietta ma la gioia dura pochi secondi e si infrange sulla bandierina alzata dall’assistente. Il Brindisi parte comunque bene, conquista i primi tre punti del suo campionato in attesa dell’esordio casalingo di domenica prossima contro il Bitonto confidando in una grande risposta di pubblico tra le mura amiche del Fanuzzi.

Antonio Solazzo

(foto di Simona Di Maria)