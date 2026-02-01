Calcio. Il Brindisi fa suo lo scontro diretto con la capolista

Pubblico delle grandi occasioni, relativamente alla attuale capienza, allo stadio Fanuzzi per il big match di alta classifica tra la capolista Bisceglie e l’inseguitrice Brindisi. Presenti alcune centinaia di tifosi ospiti. Una partita che vale un

campionato. Ha vinto il Brindisi per 1 a 0 con gol del fenomeno Sanchez. Ora il campionato si riapre per i biancazzurri. Queste le formazioni. Il Brindisi con Antonino, Mancarella, Gori, Bernaola, Lanzolla, Sanchez K, Sanchez S, Lobosco, Alboni, Benvenga, Saraniti. Il Bisceglie con Lonoce, De Luca, Visani, Martinez, Lope, Lavopa, Anororo, Martino, Gonzalez, Di Fulvio, Cifarelli. Il Brindisi di Ciullo parte forte e da’ l’idea dì voler imporre il proprio gioco. Prima conclusione al 6’ e’ di Saraniti, con pallone di poco sul fondo. Intorno al 20’ le due squadre reclamano un calcio di rigore a testa a distanza di un minuto. L’arbitro lascia correre in entrambi i casi. Al 25’ c’è’ l’eurogol di Salas Sanchez, con un tiro a rientrare di sinistro che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Euforia sulle tribune biancazzurre. La reazione degli ospiti non e’ convincente. Solo un tiro senza pretese di Lopez da 20 metri. Gara che si gioca sotto una fitta pioggia e un forte vento. Primo tempo finisce sull’1 a 0 in favore dei brindisini. La ripresa parte con il Bisceglie che si riversa nella meta’ campo di casa. Il Brindisi fa fatica a ripartire per alleggerire la pressione dei baresi. Al 18’ grande occasione per il Bisceglie con un tiro sottoporta di Lavopa respinto in tuffo dal portiere brindisino Antonino. Subito dopo Saraniti si invola tutto solo verso la porta ospite ma viene fermato dall’arbitro per un dubbio fuorigioco. La partita si infiamma. Bellissima azione del Brindisi la mezz’ora. Dribbling di Danchez, assist per Gori il cui tiro è parato dal portiere del Bisceglie. Risponde molto bene il Bisceglie con un’altra azione spettacolare, conclusa in sforbiciata di Dammacco per respinta dal portiere brindisino. Sulla ribattuta tiro di Looez e palla sul fondo. Finisce così e il Brindisi si porta ad una sola lunghezza dalla capolista Bisceglie. Si riaccendono le speranza della vittoria del campionato.