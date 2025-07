Calcio – Il Brindisi FC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Salvatore Ciullo

Per il tecnico originario di Taurisano si tratta di un gradito ritorno sulla panchina biancazzurra. Classe 1968, mister Ciullo ha iniziato la carriera da allenatore come vice al Melfi, per poi proseguirla alla guida di diverse formazioni tra Serie C e Serie D, tra cui Martina Franca, Juve Stabia, Taranto, Latina, Nardò, Matera, Barletta e, naturalmente, Brindisi.

Formeranno lo staff tecnico a disposizione di mister Ciullo:

Allenatore in seconda: Rocco Stifani

Preparatore Atletico: Gianluca Lamazza

Preparatore dei Portieri: Luigi Nigro

La società rivolge a mister Ciullo un caloroso bentornato e formula a lui e al suo staff i migliori auguri di buon lavoro in vista della nuova stagione sportiva.