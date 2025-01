Calcio. Il Brindisi ferma la corazzata Andria!

Clamorosa vittoria del Brindisi al fotofinish sulla corazzata Andria per 2 a 1 nel match giocato quest’oggi al “Fanuzzi”, per il recupero della gara rinviata 10 giorni fa per il maltempo. Davide batte Golia e così il Brindisi si rilancia all’inseguimento della zona playout. La speranza adesso di salvezza diventa più concreta. Nei primi minuti del match e’ l’Andria a provare di più a trovare il gol del vantaggio. Un paio di tiri da fuori area che si spengono di poco sul fondo. La manovra del Brindisi non appare semplice di fronte ad un avversario ostico e ben messo in campo. Isolati in avanti i due attaccanti di casa. Poca pericolosità in genere sui due fronti. Le due squadre, per una strana coincidenza, durante il primo tempo devono rinunciare al proprio portiere titolare per infortuni alla spalla. In campo i due portieri di riserva. La prima vera occasione da gol, pero’, e’ del Brindisi che al 36’ sfiora il vantaggio con Citro il cui tiro e’ deviato in extremis in angolo da un difensore. Al 40’ e’ Da Silva a creare scompiglio nell’area dei padroni di casa ma il suo passaggio sulla linea di porta non viene racconto da nessun suo compagno. Al 45’ grossa chance per l’Andria con Balba il cui tiro è respinto dal portiere del Brindisi. In avvio di ripresa il Brindisi di Ragno passa in vantaggio con un gol di Ledesma il cui tiro si infila all’incrocio dei pali. L’Andria reagisce subito e Mataloni salva la porta biancazzurra sul colpo di testa di Maddaloni. Poi il Brindisi riesce a mantenere la giusta concentrazione per tenere alta la difesa, impedendo agli ospiti di attaccare con continuità. Ma alla mezz’ora l’Andria pareggia con un colpo di testa di Sylla, entrato in campo da pochi minuti. Da segnalare che l’Andria aveva reclamato un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di un giocatore di casa in piena area dei 16 metri. Al 38’ e’ Jansen per il Brindisi a buttare al vento una grossa occasione sottoporta. Le due squadre ora sono allungate sul terreno di gioco ed entrambe vogliono vincere. L’Andria mantiene più possesso palla. Nei minuti di recupero il Brindisi gioca anche in superiorità numerica per l’espulsione dell’andriese Yallow per doppia ammonizione. Si arriva così al quarto minuto di recupero e il Brindisi segna il gol della vittoria con Citro, che ha approfittato di un errore dell’intera difesa dell’Andria. Tripudio dei tifosi biancazzurri al triplice fischio finale e del tecnico Nicola Ragno. Senza la penalizzazione di 14 punti il Brindisi sarebbe vicino alla meta’ classifica. Si torna in campo domenica, sempre in casa, contro il Gravina.