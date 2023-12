CALCIO – IL BRINDISI FERMA LA CORAZZATA PICERNO

Avrebbe forse meritato di più, ma il Brindisi conquista un buon punto contro la corazzata Picerno ed esce tra gli applausi del suo pubblico. Al Fanuzzi termina 1-1 il match valido per la diciottesima giornata del campionato di Serie C: i biancazzurri giocano una grande partita ed escono dal rettangolo di gioco con un pareggio importante per il proseguimento del proprio campionato. Una vera e propria svolta quella ottenuta dopo il cambio di allenatore. Lo dimostra il carattere ma, soprattutto, lo spiegano i numeri: quattro punti nelle ultime due partite, tre gol fatti e uno subito, dati che parlano di un briciolo di continuità riscontrata da un gruppo compatto, voglioso, di nuovo con il sorriso e con l’attaccamento alla maglia con la V. Il Picerno la sblocca al 63’ con Santarcangelo, ma quattro minuti più tardi il Brindisi pareggia con Bunino che, dagli undici metri, spiazza Merelli e sigla l’1-1. Nel primo tempo, invece, si stampa sulla traversa il gran tiro di Ganz. In pochi, nel capoluogo adriatico, avrebbero pensato – prima del calcio d’inizio – di uscire con qualche rimpianto per un punto conquistato contro la seconda in classifica, ma la prova sfoderata dai padroni di casa lascia addirittura l’amaro in bocca. Prevale, però, la consapevolezza di aver ritrovato fiducia, sorriso e buonumore per proseguire il campionato nel segno della salvezza.

Antonio Solazzo.

IL TABELLINO:

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi; Gorzelewski (79’ Cappelletti), Bizzotto, Bellucci; Albertini, Valenti (70’ Petrucci), Malaccari, Lombardi (87’ Mazia), Nicolao (87’ Monti); Bunino (79’ Moretti), Ganz. A disposizione: Auro, Saio, Vona, Monti, Ceesay, Cancelli, Petrucci, Mazia, Fall, Moretti, Cappelletti, De Angelis, Costa, Galano. Allenatore: Giorgio Roselli.

PICERNO (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Gilli, Biasiol, Guerra (46’ Savarese); Ciko, De Ciancio; Vitali (62’ Ceccarelli), Santarcangelo, Esposito (70’ Graziani); Murano. A disposizione: Esposito, Summa, Pitarresi, Ceccarelli, Maiorino, Savarese, Graziani. Allenatore: Emilio Longo.

Arbitro: Caldera di Como.

Marcatori: 63’ Santarcangelo, 67’ Bunino.

Note: Ammoniti: De Ciancio, Murano, Gorzelewski, Bizzotto, Ciko. Calci d’angolo: 4-2 per il Brindisi. Recupero: p.t. 1’; s.t. 5’.

foto Gianni Di Campi