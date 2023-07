CALCIO – IL BRINDISI HA TESSERATO FRANCESCO GOLFO!

Francesco Golfo è un nuovo giocatore del Brindisi. L’esterno offensivo classe 2004 ha firmato un contratto biennale che lo legherà al club biancazzurro fino al 30 giugno 2025. Si tratta di un rinforzo importante per il tecnico Ciro Danucci e il suo gioco votato all’attacco: Golfo, infatti, rappresenta un vero e proprio jolly offensivo, duttile e in grado di ricoprire tutti i ruoli sulla trequarti.

Il comunicato: “SS Brindisi FC comunica di aver tesserato Francesco Golfo, esterno offensivo classe 1994, con all’attivo 300 presenze in serie C e 65 goal. Golfo in carriera ha vestito le maglie di Trapani, Picerno, Juve Stabia, Catania, Potenza. Il calciatore si legherà al club sino al 30 Giugno 2025. Il club adriatico augura buon lavoro al nuovo arrivato in casa biancazzurra”.

Antonio Solazzo