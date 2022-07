CALCIO – IL BRINDISI HA TESSERATO L’ATTACCANTE D’ANNA

SSD Brindisi comunica di aver provveduto al tesseramento di Simone D’Anna, attaccante classe 1990 che lo scorso anno ha vestito la maglia del Bitonto realizzando 7 reti in 35 presenze con sette assist all’attivo.

In carriera D’Anna vanta diverse presenze nel campionato di Serie C. Il nuovo attaccante biancazzurro ha vestito in passato le maglie di Bitonto, Fermana, Lecco, Altamura, Gravina, Cavese, Monopoli, Fondi e Catanzaro dopo essere cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina.

Attaccante dalla grande intelligenza tattica, D’Anna può giocare sia da prima punta che da esterno offensivo.