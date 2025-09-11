Calcio. Il Brindisi impatta col Taranto in Coppa Italia

Finisce in parità’ per 0 a 0 la gara di andata del primo turno di Coppa Italia tra Taranto e Brindisi, sul campo di Massafra per l’indisponibilita’ dello stadio Iacovone di Taranto. Primo tempo più equilibrato mentre nella ripresa il Brindisi ha sofferto tantissimo anche per aver giocato in inferiorità numerica per l’espulsione di Lobosco. All’8’ prima chance da gol per i biancazzurri che con Bernaola, su calcio di punizione, colpisce la traversa a portiere jonico battuto . Gara molto combattuta e dai ritmi veloci. Al 15’ e’ Russo per il Taranto a fallire clamorosamente la rete, a porta spalancata, da pochi passi. E’ ancora Russo che al 40’ con un colpo di testa angolato fa gridare al gol i tifosi tarantini, ma il pallone e’ deviato con una prodezza dal portiere Antonino. Nel secondo tempo gara a senso unico a favore del Taranto l, che spreca tantissimo, agevolato dalla superiorità numerica dovuta all’espulsione di Lobosco del Brindisi per doppia ammonizione. Il Taranto ha provato in tante occasioni ma il portiere Antonino del Brindisi ha salvato con delle prodezze la propria parta. Finisce 0 a 0. Gara di ritorno il 25 settembre avBrindisi.

Formazioni.

Taranto (3-5-2): De Simone, Souare, De Rosa, Brunetti, Konate, Marino, Calabria, Etchegoyen, Moretti, Russo, Imoh. All. Danucci

Brindisi (3-5-2): Antonino, Barrerà, Bernaola, Lanzolla, Scoppa, Miggiano, Lobosco, Perrone, Scaringella, Caroineti, Saraniti. All: Ciullo