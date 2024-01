Il rinnovato Brindisi di Roselli interrompe la serie negativa e raccoglie un punto, pareggiando in casa per 1 a 1 contro il Cerignola. Poche persone presenti sulle tribune per le cattive condizioni meteo. I dauni passano in vantaggio con Leonetti al 9’ del secondo tempo. Il Brindisi reagisce e raggiunge il pareggio con il neo acquisto Bagatti. I biancazzurri per ora sono penultimi in classifica.