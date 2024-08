Calcio – Il Brindisi in amichevole con il Sambiase il 13 agosto

Giorno numero tre di ritiro a San Giovanni in Fiore per il Brindisi FC. La mattinata è iniziata con una sessione combinata di lavoro tecnico e fisico. Gli allenamenti si sono focalizzati su esercizi di tecnica individuale e di squadra, integrati da una parte di ripetute aerobiche. Nel pomeriggio l’attenzione si è spostata sul rafforzamento muscolare e la giornata si è conclusa con ulteriori esercizi tecnici con la palla, diretti al miglioramento delle abilità e della coordinazione.

È stata fissata alle ore 10.45 di martedì 13 agosto, ultimo giorno di ritiro, al “Valentino Mazzola” di San Giovanni in Fiore, l’amichevole con il Sambiase, la squadra calabrese neopromossa che il 25 agosto sarà ospite al “Fanuzzi” per il turno preliminare di Coppa Italia di serie D.

«C’è un clima estremamente positivo e sereno – ha detto il team manager della società, Domenico Colelli – con ritmi di lavoro intensi e anche tanta familiarità fuori dal campo. Colpisce il modo in cui i giocatori hanno subito fatto gruppo entrando in empatia, si scherza nelle pause e si lavora duramente nelle sedute di allenamento. Ringrazio la proprietà per avermi affidato questo ruolo. Da brindisino ne sento l’onore e la responsabilità. Entusiasta di far parte di un progetto che giorno dopo giorno sta guadagnandosi la fiducia, l’attenzione e la vicinanza stretta del pubblico».