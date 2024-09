Calcio – Il Brindisi ingaggia Luis Hernaiz

Luis Hernáiz Daschner è un nuovo giocatore del Brindisi FC. Classe ’99, originario di Cuenca, città spagnola della Castiglia-La Mancia, è un centrocampista offensivo che ha nella velocità una delle armi migliori e può giocare sia al centro che sugli esterni. Cresciuto nelle giovanili di Altletico Madrid e Villareal, con il “Submarino amarillo” si mette in luce grazie alle qualità tecniche e alla duttilità tattica fino a costellare subito il suo percorso di esperienze importanti. Nel 2022 approda alla Vibonese in arrivo dal Polideportivo Cacereño, quarta serie spagnola, con in dote 24 presenze e un gol. Quindi la scorsa stagione a Manfredonia, agli ordini di mister Franco Cinque, con 22 presenze e due reti all’attivo.