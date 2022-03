CALCIO – IL BRINDISI INTERROMPE LA MARCIA E PERDE A FASANO

Il Brindisi interrompe la sua marcia dopo cinque vittorie consecutive. Termina 1-0 in favore del Fasano il derby valido per la 28esima giornata del campionato di Serie D, girone H: al ‘Curlo’ i padroni di casa allenati dall’ex Ciro Danucci strappano tre punti fondamentali in chiave play-off, mentre gli ospiti si ridimensionano dopo l’exploit visto nell’ultimo mese e frenano la loro rincorsa verso la salvezza. Decide un calcio di rigore trasformato in avvio di gara da Vincenzo Corvino: si tratta del terzo penalty consecutivo a sfavore del Brindisi dopo quelli fischiati a favore del Nola e della Nocerina, ma questa volta Cavalli non è riuscito a replicare la parata fondamentale realizzata su Mazzeo nel finale contro i molossi. C’è tanta stanchezza nelle gambe dei giocatori biancazzurri, alla terza partita giocata in soli sette giorni.

Mister Di Costanzo conferma la solita difesa a tre con Spinelli, Stranieri ed Esposito davanti a Cavalli. Senza Zappacosta e con Triarico non al meglio, a centrocampo è invece emergenza: al fianco del solito Galdean ci sono Silvestro e De Luca, mentre Colaci e Morleo agiscono da esterni a tutta fascia. In attacco ancora spazio a Badje e Lopez. Il Fasano parte meglio e trova il gol che sblocca e decide la partita al minuto 9 grazie a un calcio di rigore concesso dal direttore di gara per fallo di Stranieri su Lezzi: dal dischetto si presenta l’ex di turno Corvino che batte Cavalli e fa 1-0. I risultati dagli altri campi poi, in questa giornata, non sorridono al Brindisi che, tornato a perdere, vede anche i successi delle dirette concorrenti San Giorgio, Nola e Casarano, mentre Nardò e Altamura strappano un punto casalingo alle corazzate Cerignola e Bitonto. Perdono Mariglianese e Rotonda mentre è rinviata, invece, Bisceglie-Matino. Grande bagarre in zona salvezza, dunque, con tutte le squadre coinvolte nelle zone calde che si stanno dimostrando completamente agguerrite e desiderose di fare risultato su qualsiasi campo. Domenica il Torneo di Viareggio ferma il campionato dilettantistico (il giovanissimo portiere Cervellera è convocato nella squadra rappresentativa della Serie D) e concede al Brijdisi una settimana aggiuntiva di riposo per recuperare gli infortunati e per preparare al meglio un altro fondamentale derby salvezza: il 27 marzo, al ‘Fanuzzi’, arriverà infatti il Casarano.

Antonio Solazzo