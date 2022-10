CALCIO – IL BRINDISI MANDA A TAPPETO IL LAVELLO. ARRIVA LA QUARTA VITTORIA!

Il Brindisi vince, convince e continua il suo cammino con il quarto successo stagionale. Termina 4-0 per la formazione biancazzurra il match contro il Lavello valido per la sesta giornata del campionato di Serie D, girone H: partita a senso unico allo stadio Fanuzzi con un Brindisi troppo arrembante e a tratti devastante per i lucani allenati da Karel Zeman. Sono due i gol per tempo realizzati dai padroni di casa, con Dammacco e Di Piazza a segno nei primi quarantacinque e con Zampa e Triarico che nella ripresa mettono la firma sul definitivo e rotondo 4-0. Tutto da copione per il Brindisi che mantiene così la sua imbattibilità stagionale prima del doppio impegno esterno consecutivo in programma per le prossime due domeniche contro Nocerina e Altamura.

Mister Danucci ritrova Zampa dal primo minuto e sceglie per la seconda gara consecutiva Di Piazza al centro dell’attacco: nel tradizionale 4-2-3-1 in porta c’è il solito Vismara supportato dalla linea difensiva formata da Baldan e Gorzelewski (ancora saualificato Sirri) al centro e da Valenti ed Esposito sulle fasce, a centrocampo intoccabili Zampa e Cancelli e sulla trequarti, a supporto dell’unica punta di Piazza, ci sono Dammacco, D’Anna e Palumbo. Pronti-via e si registra subito la solita partenza sprint del Brindisi che al quarto minuto passa già in vantaggio: calcio di punizione corto battuto rapidamente e furbescamente verso Dammacco che riceve in area di rigore e lascia partire un diagonale imparabile che gonfia la rete alle spalle di un incolpevole Trapani. Brindisi 1, Lavello 0. Al minuto diciotto arriva il raddoppio biancazzurro: straordinario lancio lungo su Di Piazza che aggancia il pallone in area di rigore in modo magistrale e subisce un contatto che per il direttore di gara Torreggiani vale il penalty. Dagli undici metri si presenta proprio Di Piazza ma la conclusione del numero nove biancazzurro è debole e viene intuita dall’estremo difensore ospite che, però si muove con largo anticipo oltrepassando la linea di porta. L’assistente ravvisa l’irregolarità e non ha dubbi nel concedere la ripetizione del rigore che, questa volta, viene trasformato da Di Piazza che spiazza Trapani e gonfia la rete sotto la Curva Sud. Alla mezz’ora il risultato potrebbe essere ancora più rotondo in favore dei padroni di casa ma Di Piazza, servito perfettamente da D’Anna, conclude debolmente e da ottima posizione fallisce la chance per la terza rete. L’appuntamento con il 3-0 è però soltanto rimandato all’inizio della ripresa (esattamente al primo minuto) e viene accolto da Zampa, uno dei migliori in campo, che si inserisce in area di rigore e realizza con una ottima conclusione a fin di palo. Il Brindisi si diverte e fa divertire i presenti: spettacolo sul rettangolo di gioco del Fanuzzi. Pochi minuti più tardi il Lavello si fa vedere dalle parti dell’area di rigore difesa da Vismara con una bella conclusione in girata di Grande che, però, si stampa sul palo. È ancora il classe 2003 Grande a dimostrarsi pericolosissimo per i lucani al minuto trentotto con un grande colpo di testa da distanza ravvicinata che impegna Vismara a una grandissima parata che strappa applausi. Poco prima della segnalazione del recupero (quattro minuti) arriva il 4-0 conclusivo realizzato su calcio di rigore dal subentrato Triarico che è freddo dal dischetto e spiazza il portiere per il poker biancazzurro. Grande entusiasmo sugli spalti al triplice fischio finale: il Brindisi, ora, sarà atteso da due impegnative trasferte consecutive (Nocerina e Altamura) prima di tornare al Fanuzzi (al termine degli interventi di manutenzione con la semina) per il match contro l’Afragolese.

Antonio Solazzo

(foto di Simona Di Maria)