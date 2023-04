CALCIO – IL BRINDISI NON PERDE SPERANZE PER LA PROMOZIONE

Il Brindisi non molla e guarda con attenzione ogni strada percorribile per approdare in Serie C. Si può sintetizzare così la lunga conferenza indetta questo pomeriggio dalla società biancazzurra nella sala stampa dello stadio Fanuzzi: il presidente Daniele Arigliano, infatti, ha fatto il punto della situazione spiegando la posizione del club e l’importanza dei risultati sportivi da raggiungere sul campo in questo finale di stagione. Nessuna resa nonostante i sei punti di differenza rispetto alla capolista Cavese, allora, con la consapevolezza delle difficoltà nel conquistare il primato e della necessità di centrare almeno il secondo posto (per cui la squadra allenata da mister Ciro Danucci è padrona del proprio destino). In caso di graduatoria per un eventuale ripescaggio, il piazzamento finale giocherebbe un ruolo fondamentale, ma sarà fondamentale disputare e vincere gli spareggi promozione. Tanti i punti toccati dal presidente Arigliano nel corso della conferenza, come il sopralluogo di un delegato della Serie C in programma nelle prossime settimane per individuare le eventuali inadempienze per adeguare lo stadio Fanuzzi al campionato professionistico. Le premesse sembrano essere buone, resta ora da vivere il finale di stagione con il massimo della concentrazione: il primo obiettivo? Nove punti nelle prossime tre, poi il resoconto.

Antonio Solazzo