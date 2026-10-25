Calcio. Il Brindisi non si ferma piu’

Quinto successo consecutivo per il Brindisi di Roberto Taurino. La squadra biancazzurra ha superato in trasferta il Bisceglie per 2 a 0 con un gol per tempo. Con questo successo i biancazzurri sono ad un sol punto dal secondo posto. Parte molto bene il Brindisi che va in rete gia’ al 3’ con il bomber Sosa. La squadra brindisina ha controllato bene il match e la reazione dei padroni di casa. Nel secondo tempo, al 26’, raddoppio di Barbero. Domenica prossima impegno interno contro l’Ebolitana.

Questa la formazione iniziale del Brindisi: Giardino, Gori, Zenelaj, Carretta, Benvenga, Sanchez K., Paladini, Barbero, De Angelis, Alboni, Sosa.