CALCIO – IL BRINDISI NON SI FERMA PIÙ!

Il Brindisi calcio vince ancora e non si ferma più: al Ventura di Bisceglie i biancazzurri si impongono per due reti a zero grazie ai gol realizzati nel primo tempo da Meneses e Badje e, a sei giornate dalla fine, si avvicinano sempre di più al “miracolo” salvezza. Sono otto le vittorie conquistate nelle ultime dieci partite (un pareggio e una sconfitta concludono lo score), bottino che si dimostra un vero e proprio record grazie al quale il Brindisi si schioda (sempre momentaneamente) dalle zona calde della classifica. Al tredici febbraio, dopo la sconfitta casalinga con il Sorrento, il Brindisi si trovava all’ultimo posto solitario, ma ha trovato una incredibile rimonta grazie al lavoro del tecnico Di Costanzo e della società che non ha mai smesso di crederci anche quando l’Eccellenza sembrava davvero vicina. Settimana dopo settimana i tasselli hanno cominciato a inanellarsi fino al conseguimento di questi straordinari risultati che, però, ancora non bastano per via del groviglio di squadre appollaiate alla zona play-out. Per il Bisceglie, invece, si complica sempre più il discorso salvezza: i baresi sono al penultimo posto e si trovano costretti a inseguire il Nardò per sperare negli spareggi.

4-4-2 per il Brindisi che schiera, davanti a Cavalli, Moi ed Esposito centrali e Spinelli e Majore sulle corsie laterali. Intoccabili Galdean e Zappacosta in cabina di regia: a completare il centrocampo ci sono Morleo e Triarico che agiscono alti a ridosso delle punte Badje e Meneses. Pronti-via e i biancazzurri passano in vantaggio: minuto cinque, Triarico lancia per Badje che conclude in porta impegnando Martorel che respinge ma non può nulla sulla ribattuta vincente di Meneses. 0-1 e terzo gol in tre partite per l’attaccante cileno. Il primo tempo procede senza particolari occasioni da registrare fino a quando al minuto trentanove arriva il raddoppio brindisino: Triarico batte il calcio d’angolo, Badje anticipa di testa l’estremo difensore avversario e gonfia la rete. Le due squadre rientrano così negli spogliatoi sul punteggio di 0-2. Nella ripresa il Brindisi amministra senza soffrire praticamente nulla e i nerazzurri restano anche in dieci per il quarto d’ora finale per l’espulsione per proteste rimediata da Rubino. Mister Di Costanzo effettua qualche sostituzione per congelare il risultato e per concedere recupero ai propri giocatori anche in vista dei prossimi impegni. Nel finale, in pieno recupero, le due squadre ritrovano la parità numerica per un intervento ingenuo di Rekik che salterà dunque la prossima gara. Al triplice fischio possono festeggiare ancora una volta i supporter brindisini per un altro incredibile successo: giovedì però si torna in campo al Fanuzzi per un altro importante match contro la Casertana.

Antonio Solazzo