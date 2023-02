CALCIO – IL BRINDISI NON VA OLTRE UN PAREGGIO

Il Brindisi non va oltre l’1-1 con l’Altamura. Il risultato non soddisfa le ambizioni della formazione biancazzurra che, dopo due vittorie consecutive, pareggia al termine di novantaquattro minuti scialbi e mal giocati (soprattutto nella ripresa): al gol iniziale di Gorzelewski, arrivato ancora una volta su palla inattiva, risponde nella ripresa Sepe con un bel diagonale imparabile per Vismara. Gli ospiti, protagonisti di un grande secondo tempo, escono dal rettangolo di gioco del Fanuzzi con un punto importante per il proseguo del campionato, mentre i biancazzurri fanno troppo poco per conquistare l’intera posta in palio e tornano a frenare. Dopo averla sbloccata con un altro gol di un difensore, il Brindisi lascia troppo spazio per la manovra biancorossa che, complice il cambio di allenatore effettuato in settimana (Rogazzi per Ginestra), funziona e crea troppi pericoli nell’area di rigore biancazzurra. L’approccio visto nel secondo tempo condiziona il risultato finale che lascia troppi rimpianti soprattutto alla luce dei risultati maturati dagli altri campi con la vittoria della Cavese, del Barletta e del Casarano. Inoperoso nella ripresa (a esclusione di alcune conclusioni deboli e centrali) l’estremo difensore ospite Guido, attento quando chiamato in causa principalmente nella prima frazione. Domenica prossima il Brindisi torna in campo in trasferta dopo due gare interne consecutive ed è atteso ad Afragola.

Antonio Solazzo

foto Andrea Baldassarre