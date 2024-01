Pareggio senza infamia e senza lode per 0 a 0 per il rinnovato Brindisi sul campo del Monterosi, fanalino di coda del campionato. La squadra di Roselli non e’ riuscita ad allontanarsi dall’ultimo posto in classifica e ad avvicinarsi alla linea di galleggiamento posta sopra i play out. Sarà’ un’annata molto complicata e sarà una scalata difficilissima per la squadra del presidente Arigliano.