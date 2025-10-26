Calcio. Il Brindisi pareggia a fatica a Racale

Il Brindisi pareggia per 1 a 1 sul difficile campo del Racale, quarta in classifica. Un punto che da un lato non e’ buono per la classifica, ma dall’altro consente di mantenere alta la fiducia, anche perché i biancazzurri erano in svantaggio in terra salentina. Non e’ stata la miglior partita dei biancazzurri. Un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni. Il Racale va subito in vantaggio al 4’ con Barbero. Primo tempo sottotono per la squadra di Ciullo. Nella ripresa arriva il pareggio di Ferrari al 33’. Finisce 1 a 1. Un punto che scontenta entrambe le squadre.